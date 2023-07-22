金恩盃亞大區二級女網賽24日將在馬來西亞首都吉隆坡點燃戰火，連拿法網、溫布頓女雙冠軍的「台灣一姐」謝淑薇今與中華隊會合，中華隊領隊楊蔚萌特地在機場迎接這位第十度角逐金恩盃（含前身聯邦盃）的37歲老將。不過謝淑薇目前左腳大拇指瘀血尚未痊癒，透露自己前幾場可能無法打單打。

謝淑薇在溫網單打會外賽第3輪飲恨，導致左腳大拇指嚴重瘀血，經過鑽甲放血後，至今尚未完全痊癒。雖然球感卓越的她仍與史崔可娃（Barbora Strycova）攜手稱霸女雙，但她表示草地賽地是軟的，跑起來比較輕鬆，「但金恩盃是硬地，前幾場可能無法打單打。」

謝淑薇左腳大拇指的瘀血仍未完全消散。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇從2003年首度參加聯邦盃迄今，對於這項改名為金恩盃的女網團體對抗賽，謝淑薇說：「以前年輕時只要一聲令下，大家都會參加聯邦盃，現在的選手各有各的考量，和我們以前不太一樣，但是就算不想打，也要找個像樣一點的理由。」

謝淑薇在傍晚5點左右抵達下禢旅館後，便希望能在7點前往球場熱身，展現嚴格的自我要求，但經過教練何智仁再三確認，球場在晚上7點後已全數被預訂一空，完全沒有空場地，謝淑薇只能等明天再練。

詹詠然（右二）、詹皓晴（左二）姊妹抵達機場後，和中華隊領隊楊蔚萌（中）、副領隊陳鴻文（右一）合影。（四維體育推廣教育基金會提供）

就在謝淑薇抵達前1小時左右，詹詠然、詹皓晴姊妹與陪練員江興瑞也從台北飛抵吉隆坡，並由副領隊陳鴻文陪同，搭乘大會安排車輛前往旅館休息。

今年金恩盃亞大區二級賽共有12隊角逐，每組6隊打單循環，採二單一雙5點制，各組第1晉級2024亞大區一級賽，各組殿後落入亞大區三級。大會預定23日進行賽前會議，並展開分組抽籤，中華隊可望成為第1種子。