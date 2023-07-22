樂天桃猿啦啦隊女神林襄擁有逆天身材跟甜美笑容，加上不時放送福利照，IG累積173萬粉絲，然而有「網紅推手」封號的前AV導演圤智雨認為，林襄人氣出現退燒的跡象，而林襄聽聞此事後坦言不清楚此事，對此，圤智雨今(22日)再度發文，列出5大關鍵佐證他的看法。

圤智雨22日列出5點直言林襄已經退燒，首先他認為林襄過於頻繁登上媒體版面，因此演藝圈爆發MeToo運動時，眾人注意力不在她的身上，一等事件過去，再看到林襄的新聞，刺激度又不夠高，便會出現審美疲勞；第二點是新鮮感，他表示即使林襄非常認真，但該做的新聞都做過了，卻每年都有新人正妹出道，可能不夠吸引粉絲，如今只能期待林襄新發的單曲歌聲動聽、擁有足夠的宣傳資源，否則圤智雨直言：「我還蠻期待看到新的女生超過他的。」

至於第三點是討論度，圤智雨提到以往林襄的新聞話題度很高，還會被做成廢文貼圖，但現在網友留言較沒先前踴躍；第四點，圤智雨表示今年選舉熱度較不高，應是各黨派沒拋出新議題所致，加上天氣熱，活動不一定辦得起來，還有一個最根本的原因便是政治冷感的情況越來越普遍，直指：「如果挺政治話題的台灣，都難以炒熱熱度，這不就代表，正妹冷感與政治冷感正在發生嗎？」

最後一點則為民眾的分辨能力提高，圤智雨表示這兩年各大網紅都會製造假事件，剛打完拳賽的孫生跟小哥哥艾理就是一例，他們自己也承認了，換句話說，觀眾越來越聰明，能分辨正妹的新聞是真是假，林襄在炒作新聞方面遇到不小的課題。