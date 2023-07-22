美國康乃狄克州聯邦法官周五（21日）裁定，現年84歲、以刑事鑑識聞名全美的康州紐黑文大學（University of New Haven）名譽教授李昌鈺，必須為1980年代一樁謀殺案偽造證據負責，此案害得2名當年未滿20歲的年輕人冤獄超過30年。李昌鈺可能要為此付出好幾千萬美元的賠償金。

美聯社、《哈特福日報》（Hartford Courant）報導，這起刑案發生於1985年12月1日，康州新密爾福（New Milford）65歲居民卡爾（Everett Carr）陳屍住所，身中27刀，喉嚨割斷，頭部有7處毆打傷痕，現場十分血腥。

康州兩名嗑藥少年博契（Ralph Birch）、漢寧（Shawn Henning）由警方列為嫌犯，但兩人衣物、汽車均未發現血跡，現場發現的毛髮與40枚指紋與兩人比對之後均不符合。

1989年因謀殺罪嫌遭定罪入獄的博契與漢寧，罪名在2020年遭到撤銷。

定罪重要原因是檢方提出李昌鈺提供的鑑識證據，亦即卡爾家中一條有血跡反應的白毛巾，而且兇手作案時有可能避免在身上沾染太多血跡。李昌鈺後來作證時說，毛巾在浴室發現，距離兇案現場不遠，兇手可能在作案後清理現場時觸摸到這條毛巾，毛巾上發現的污漬與血跡相符。

1989年，陪審團判定漢寧、博契各服刑50年、55年，當時兩人年齡各為17歲、18歲，雙雙服刑逾30年後，先後於2018年、2019年緩刑、獲釋，法院2020年宣布2人無罪。

博契與漢寧提告新密爾福鎮方、康乃狄克州警方、新密爾福警察局、李昌鈺，指控上述單位與人士偽造證據、惡意起訴、壓下可供兩人脫罪的物證。

李昌鈺2022年11月接受美國媒體訪問，暢談鑑識工作生涯。

康州橋港（Bridgeport）聯邦法官波登（Victor A. Bolden）周五提出 一份篇幅84頁的裁定書直指，案發時擔任康州鑑識實驗室主任的李昌鈺要為他在卡爾命案審理過程中偽造證據負責。波登准許針對李昌鈺提出簡易判決的動議，屆時陪審團要決定的唯一事項就是損害賠償金額。法官裁定，當初為李昌鈺與州警辯護的康州檢察總長辦公室不知為何並未替李昌鈺等人行使可自保免受損害的豁免權，在往後的審理過程中，李昌鈺不再符合行使條件。

對於那條有如關鍵跡證的毛巾，波登指出，李昌鈺並未建立任何書面文件記錄實驗室在毛巾上進行或未進行的測試或分析；兩人上訴時，毛巾上的污漬再經檢測卻顯示並非血跡；甚至康乃狄克州最高法院後來提及毛巾「血跡檢測呈陰性反應」。除此之外，康州當局未提出任何與博契、漢寧與命案有關的鑑識證據。2019年康州最高法院裁定兩人有權重新受審，因為「州方未能向當初審理此案的法庭示警，李昌鈺的證詞不正確」，博契因此獲釋。

此案發生之時，李昌鈺尚未闖出名號。他在1995年辛普森（O.J. Simpson）殺妻案擔任辯方專家證人，因而聲名大噪。康州卡爾案謀殺博契、漢寧罪名於2020年撤銷後，李昌鈺曾為自己辯解：「本人57年從業生涯調查逾8000起案件，從來無人指控我有任何不當行為或故意作偽證，這是我必須為自己辯護第一樁案件。」

對於要求置評的電郵，李昌鈺還未回應。李昌鈺在其他幾起案件中的鑑識工作也受到詳細審查，包括美國樂壇傳奇唱片製作人史派克特（Phil Spector）2003年涉嫌槍殺女星克拉克森（Lana Clarkson）一案，李昌鈺遭控從犯罪現場取走證據。史派克特在2007年受審，2009年入獄，2021年去世。