國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，外界關心723國民黨全代會後，他的民調是否上升。前立委郭正亮表示，侯友宜民調萬一在8月23日之前仍沒起色 ，恐出現823砲戰。

郭正亮今(22日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，打鐵還是要自身硬，總統大選參選登記是11月20日，時間還很久，未來1個月才是真正的大挑戰。723通過了，形式上大家已經要歸隊了，但侯友宜自己的勢有沒有上來？

郭正亮接著指出，若給侯友宜1個月的時間，在8月23日，如果侯友宜民調沒起來，鴻海創辦人郭台銘恐怕又要打823砲戰。因為這時就沒轉折點了，侯友宜已經被提名了，結果民調還是沒有明顯起色，這種狀況就會變成很難為，大家也不知道該怎麼辦？

針對侯友宜選情，郭正亮認為，不能夠去究責外因，因為目前都究責一些外面的因素，或是實際整隊的時間不夠長。比如侯競辦執行長金溥聰是在7月2日上任，當然這也是一種理由，7月2日到7月23日才20天，金溥聰也說，不可能在幾個星期內，就讓民調衝到第二、第一。

不過，郭正亮指出，如果到了823，到時大家就沒有話講了。郭正亮表示，據他了解，他們也知道，國民黨在8月會召開一些比較大的造勢活動。而且也預期8月會發生什麼事。