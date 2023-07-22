網友貼出照片，表示自己指甲最後一個月牙也消失，擔心自己健康出了大問題。(圖／匿名2公社)

人的指甲上都有「月牙」，從古至今也被當作健康狀況的判斷依據，近日就有一名網友，因為指甲上的月牙消失，擔心自己身體健康出了問題。對此皮膚科醫師過往就曾給出答案，直言不用擔心。

原PO在臉書社團「匿名2公社」貼出照片，從圖中可看到，該網友的大拇指白色月牙部分已經消失，他擔心地說「我的最後一個指甲月牙也消失了...不是一直說指甲月牙代表健康」，更苦中作樂「難道我快回蘇州賣鴨蛋了」？引起其他網友討論。

對此皮膚科醫師蔡逸姍就曾在臉書解答過，她表示過往許多人的觀念都認為，指甲白色月牙如果越大片，身體越健康；如果沒有月牙，代表健康出問題，這種敘述其實是錯的。

蔡逸姍解釋，白色的月牙代表的是指甲的工廠，也就是生長板顯露在皮膚外的部分，但其實還有部分生長板是蓋在皮膚下面。她表示，一般人月牙的面積從大拇指到小拇指由大到小，大拇指面積大，「工廠面積自然比較大」。而很多人擔心月牙隨著年紀增長就消失，並不是生了什麼病，只是單純都蓋在皮膚底下，只要指甲的生長速度保持穩定，就不必擔心。

蔡逸姍補充，若指甲出現許多平行縱向紋路，代表身體老化，年紀增長也會讓指甲越長越慢，要特別注意的，是指甲若凹陷呈現「湯匙狀」，可能就是匙狀甲，代表身體嚴重缺鐵，多發生在經常貧血的病患上。