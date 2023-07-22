葉全真出席「一一重構：楊德昌」回顧展。（國家影視聽中心提供）

導演王也民（左起）、音效師杜篤之、國家影視聽中心執行長李智仁；文化部政務次長、國家影視聽中心代理董事長王時思、楊德昌夫人彭鎧立；演員鄧安寧、王柏森出席回顧展合影。（國家影視聽中心提供）

「一一重構：楊德昌」回顧影展於22日盛大展開！當天舉辦影展開幕活動，邀請到影視聽中心與北美館的策展團隊代表，以及過去和楊德昌導演合作過的影人余為政導演、姜秀瓊導演、王也民導演、音效師杜篤之、金馬影后陳淑芳、知名演員葉全真、唐從聖、鄧安寧、王柏森等人，現場星光熠熠更具時代意義！

「臺灣新電影」四十年前以革新運動的姿態載入史冊，在臺灣影史上佔有重要地位，代表人物包括侯孝賢、楊德昌等人，為臺灣影史留下傳奇與重要文化遺產。而楊德昌的作品聚焦都市、性別權力、政治反思等議題，他發揮猶如「預言家」一般的洞察力，為故事中的男女刻畫出最深層的人性面貌，其作《牯嶺街少年殺人事件》與《一一》更名列英國電影協會（BFI）影史百大片單之中。

文化部政務次長、國家影視聽中心代理董事長王時思於回顧影展開幕典禮回憶：「當年我們沒看過楊導的片，是不能叫作文藝青年的！」她表示回顧影展開幕意義重大，「因為我們從楊導的電影裡看見人、看見時代、看見歷史、看見城市，我們從他的電影認識世界。」更稱楊德昌的電影讓台灣被世界看見。

國家影視聽中心執行長李智仁致詞時則表示：「很感謝彭鎧立女士，在2019年以寄存的方式讓我們擁有一萬多件的文物，還有修復影片的機會，讓楊導繼續對我們說話。」並引用楊德昌導演的經典作品《一一》電影角色洋洋的台詞，「洋洋說：『我要讓別人看，他們看不到的東西，如果可以這樣我們每天一定都會很好玩！』謝謝楊德昌導演，讓我們這些愛電影的人，每天都能夠很好玩！」

楊德昌導演夫人、本次回顧展首席創意顧問彭鎧立女士有感而發：「今天應該要說感謝的人應該是我。」她回憶當初影視聽典藏修復人員，把文物一箱箱搬到中心，謹慎地戴著白手套說明將如何保存時，「是一個回家的感覺。」她更進一步補充，「過程中我不斷地感動再感動。」因為工作同仁很多人都很年輕，甚至沒有看過楊導的作品，「但他們都很願意幫我梳理楊德昌留下來的點點滴滴。」

而關於兩部在近年陸續進入數位修復工程的作品《獨立時代》、《麻將》，彭鎧立女士說：「我們的修復過程也遇到非常多挫折，也不是第一次就很滿意。」最後是相信影視聽中心的團隊，「用台灣的手，修復台灣的電影。《獨立時代》修復效果非常好，我們一起前往威尼斯並進入（最佳修復片）競賽單元，這都是我們一起為台灣的文化記憶、文化財產努力。」

開幕片即特別選映1994年楊德昌導演的經典作品《獨立時代》，本片為楊德昌首度角逐坎城影展正式競賽，並贏得金馬獎最佳原著劇本、男女配角大獎之作，影視聽中心於2022年完成自主修復後，入選第79屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」（Venice Classics）、並獲得金馬影展觀眾票選第一名的殊榮，受到各國觀眾熱烈回響！

當年在《獨立時代》出演要角的鄧安寧、王柏森、王也民，以及錄音師杜篤之時隔近三十年後，於回顧影展開幕典禮現場再度聚首。回憶起和楊導的合作歷歷在目，在演員生涯初期就有幸遇到楊德昌導演、與其合作，如今看來都是最難能可貴的經驗。

「一一重構：楊德昌」回顧影展從三大主題出發，「理性的靈魂：再見楊德昌」、「楊德昌的十大電影」、「特別放映」總共收錄24部影史經典，期待影迷觀眾在為期三個月的主題影展放映中，再次感受楊德昌創作的前衛與雋永。