巴塔蓋卡巨坑位於俄羅斯遠東地區，長達1公里。

位於俄羅斯遠東地區、長達1公里的巴塔蓋卡巨坑，是世界最大的永凍土融坑。但它的面積正在擴大，意味從永凍土釋出更多溫室氣體，專家警告可能令全球暖化加劇。

路透社報導，驚人的無人機空拍畫面將巴塔蓋卡巨坑（Batagaika crater）的細節展露無疑，影片中2名探險登山家橫越這個巨坑不平的底部，上面布滿小丘。它的成因是周圍的森林在1960年代被砍伐殆盡，造成地面下的永凍土開始融化，導致土地陷落。

住在當地的巨坑探險家斯特魯奇柯夫（Erel Struchkov）站在巴塔蓋卡巨坑的邊緣告訴路透社：「我們當地人叫它『塌陷地』（cave-in），是在1970年代形成。最初只是個山溝，後來在出太陽的日子下逐漸被熱度融化，並開始擴大。」

科學家表示，俄羅斯暖化的速度至少比世界其他地區快上2.5倍，使得覆蓋俄國約65%國土的長年凍原持續融化，並從解凍的土壤釋放出溫室氣體。

Stunning drone footage has revealed details of the Batagaika crater, a one kilometer long gash in Russia's Far East that forms the world's biggest permafrost crater.



Scientists say Russia is warming at least 2.5 times faster than the rest of the world https://t.co/XqPNeRhn6Y pic.twitter.com/SOYHMFxu1a — Reuters (@Reuters) July 21, 2023

在俄羅斯的自治薩哈共和國（Sakha Republic），一些當地民眾把巴塔蓋卡巨坑稱為「通往陰間的大門」。它其實有個科學名稱，叫做「巨型崩移」（mega-slump）。

位於薩哈共和國首府雅庫次克市（Yakutsk）的梅尼可夫永凍土研究所（Melnikov Permafrost Institute）首席研究員塔納納耶夫（Nikita Tananayev）表示，巴塔蓋卡巨坑雖然可能吸引遊客到訪，但它的範圍正在擴大，是「危險的徵兆」。

塔納納耶夫告訴路透社：「未來隨著氣溫攀升及人為壓力增加，我們會看到愈來愈多這種巨型崩移形成，直到所有的永凍土都消失。」

永凍土融化已對俄羅斯北部及東北部各地城鎮構成威脅，造成道路變形、房屋龜裂及管線毀損。近年來變得更加劇烈的大範圍野火，又令問題日益惡化。

薩哈共和國的民眾已經注意到巴塔蓋卡巨坑的快速擴大。斯特魯奇柯夫在現場表示：「（2年前）這條小徑距離（天坑邊緣）還有約20到30公尺遠，現在距離顯然變近許多。」

科學家們仍無法確定巴塔蓋卡巨坑正以多快速度擴大。但塔納納耶夫表示，部分深達100公尺的巴塔蓋卡巨坑底部，下面的土壤含有「巨量」有機碳，將隨永凍土融化釋放到大氣中，造成地球暖化更加嚴重。