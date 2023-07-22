總統蔡英文（右三）與國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長許雪珠（左三）等人合影。（孫英哲攝）

國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會今晚舉辦議長交接暨理監事就職典禮。（孫英哲攝）

熱心公益的彰化縣婦宣志工許雪珠今天晚間接任國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長，她慷慨激昂表示，年底率團赴菲律賓參加2023遠東區年會時，將爭取2027遠東區年會在台灣舉辦，若能申辦成功，屆時將會有世界各地逾萬名獅友到台灣參與盛會，將可為台灣爭得更多國際能見度。

「她中氣十足，講話的聲音比我還響亮！」蔡英文總統晚間出席「國際獅子會第五聯合會300D複合區總監議會議長交接暨理監事就職典禮」，對新、卸任議長表達衷心的感謝與期許，同時也對新任議長許雪珠在眾多精英中接棒，表示最高的期許，鼓勵許雪珠繼續帶領獅友們發揮「獅子精神」，奉獻社會。

蔡英文表示，她知道許雪珠多年來對社會公益的付出與努力，曾在2014年榮獲全國婦宣楷模、2019年榮獲全國好人好事代表，在2019-2020年榮選為300C3區的總監，2020年獲得世界總會肯定，榮獲國際獅子會世界親善大使獎，今年又當選為國際獅子會300D複合區2023-24年度總監議會議長，真的是獅子會的模範生。

許雪珠指出，台灣在今年成立五個復合區後就有五個議長了，那麼往後在國際總會行使表決權時就會成為關鍵性的票數，而五個區的議長將在今年11月2日一同前往菲律賓參加2023遠東區年會，與會時將爭取2027遠東區年會在台灣舉辦，期盼能申辦成功，將台灣推上國際舞台。

許雪珠說，國際獅子會的英文LIONS中，L是Liberty（自由），I是Inteligence（智慧），O是Our（我們），N是Nation（國家），S是Safety（安全），合在一起，就是「尊重自由，運用智慧，增進我們國家的安全」，這句話正是全球獅友們奉為圭臬的行事準則，也代表了中華民國台灣的價值，「因為我們現在正面臨國際上的許多挑戰與困難，需要運用智慧來維護國家的安全。」

對於未來的會務工作，許雪珠將以「用心服務、即刻救援」作為年度主題，期許在任何有需求的地方就有獅友的存在和服務，相信本年度在總監何建昌、總監黃秋林的協助之下，再加上所有獅友的共同努力，該區將再創高峰。