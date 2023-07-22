新北市中和區公所辦理「星光電影院」活動今（22日） 在中和市民活動中心首場開幕，放映熱門動畫影片「超級瑪利歐兄弟(電影版)」，吸引眾多市民朋友到場同歡，更有40位小朋友裝扮成電影角色，中和區長楊薏霖與各民意代表手持無敵星星蒞臨活動會場，與大小朋友共同倒數，一起嗨喊「看電影咯！」

楊薏霖表示，一年一度的中和星光電影院已邁入第24年，是中和區最老牌的親子活動，也是大家最期待的暑假盛會，陪伴不少市民朋友在中和成長、成家及安居，更是家長與小朋友難忘的夏日回憶。期望透過鼓勵親子共同參與，營造多元友善的生活環境，活絡親子互動，增進家庭和諧，選播的影片更是寓教於樂，涵蓋破除性別刻板印象、追尋夢想的成長歷程等，部部是好片、場場都精彩。

中和區公所表示，每年的星光電影院已經成為小朋友們暑假期間最期待的活動。為落實後防疫生活，今年活動仍建議佩戴口罩、維護個人衛生且場內不飲食等相關防疫措施。今日第一場「超級瑪利歐兄弟(電影版)」吸引超過1000人次參與，後面還有三場強檔影片，分別於8月5日在前國防管理學院中正堂播映「鞋貓劍客2」、8月12日在秀山國小活動中心播映「壞蛋聯盟」及8月19日在華夏科技大學體育館播映「音速小子2」，要讓民眾在炎炎夏夜，FUN心看電影！詳細活動內容歡迎至新北市中和區公所網站、中和區公所facebook粉絲頁或中和星光電影院活動粉絲頁查詢。