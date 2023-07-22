林志玲今（22日）現身「超犀利趴12」，力挺老公AKIRA的演出，她也向媒體證實「會專心在家庭」，暫時沒有其他工作計畫，而稍早她也在IG發文，「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷」。

AKIRA今率領「放浪二勢力」成員SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA與「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO參加「超犀利趴12」，林志玲也到場力挺，並在台下隨著音樂舞動，相當沉浸在表演中，事後更為老公打100分好評。

而林志玲今也向媒體提到目前暫時沒有工作計畫，打算把重心放在家庭，被解讀為「證實引退」，對此，她也在IG發文表示：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」

粉絲見狀也留言表示「希望志玲姐姐幸福，一切都好」、「姐姐偶爾還是要出來給大家看一下哦」，還有今天也到場看表演的網友透露「今天看到志玲姐姐從面前經過去後台區，本人真的好美好美，興奮到原地呆住了，看姐夫表演也手舞足蹈的姐姐好可愛」。

其實，林志玲雖然把重心放在家庭，但偶爾還是會出席代言活動，且「志玲姊姊慈善基金會」的運作還是會持續下去。