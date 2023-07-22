新冠疫情趨緩，台人海外旅遊頻率激增，許久未使用的行李箱終於能重見天日。不過一名女網友表示，她的行李箱因為太久沒使用，拖到目的地時輪子已經「爆裂」，她突發奇想用保鮮膜救急，效果意外地好。貼文一出，引發網友共鳴，還有行李箱銷售員分享能防止行李箱輪子碎裂的小撇步。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，最近在機場發現，有許多人因為太久沒出國，鮮少使用行李箱，行李箱輪子一拖地就碎裂，機場的地上可說是「屍骸遍野」，而她自己的行李箱則是撐到目的地後，也出現些微爆開的情況。

行李箱輪子碎裂後，要整理相當麻煩，原PO靈機一動，隨手拿了保鮮膜將損壞的輪胎完整包裹住，不僅不會影響到行李箱的拖行，原PO還說，「不用擦又不怕髒，回台維修後，現在也是這樣包著收到櫃子裡」。

網友靈機一動，用保鮮膜把整個輪子包裹起來，直說「不用擦又不怕髒」。（圖／黃艾迪授權使用）

貼文曝光後，引發網友共鳴，紛紛留言，「我都貼膠帶回家再撕掉」、「環保材質bad」、「輪子不用換了，拿來收納棉被衣服等等，直接買新的行李箱」、「大家都這樣欸，因為被關3年了，行李箱都沒在用」、「我以為只有我這樣欸，拖著拖著輪皮就沒了，聲音超大聲好尷尬」。

值得注意的是，一名曾經擔任行李箱銷售員的網友表示，若許久沒有使用行李箱，建議每幾個月就要將輪子「推一推」，擠壓出PU材質輪子裡的空氣，一直放著不用，氧化速度反而更快。另外，若發現輪子有「反白」的情況，就是即將壞掉的前兆，最好換新再帶出門。