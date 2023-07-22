桃園市大溪警方出動超萌大頭寶寶，於「大溪大禧」活動期間上街宣導反詐騙。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

每年農曆6月24日關聖帝君聖誕，桃園市大溪普濟堂都會舉行盛大的陣頭、社團遶境活動，猶如過年，桃園市警察局大溪分局為增強民眾防詐概念，降低被害風險，藉此年度盛事，人潮眾多之際，在今年「大溪大禧」系列活動開幕日首日，由市長張善政領軍「打詐大溪隊」，結合在地社頭組織、學校、社區及遊客一同與神同巡全面識詐，共同守護民眾財產，減少損害。

大溪警方表示，為提高民眾接收宣導資訊意願，實踐分齡分眾、地毯式廣泛放送的宣導主軸，特別在「大溪第2個過年」活動中，舉辦暑期青春專案及識詐宣導活動。

現場除運用警察大頭寶寶吸引民眾拍照打卡，加強宣導「遏阻接觸新興毒品」、「防制幫派組織吸收少年、「防制少年淪為詐欺車手」、「防制兒少性私密影像犯罪與被害」、「強化少年網路安全觀念」、「防止少年深夜流連」、「交通安全」外，也分送精美宣導品，吸引年輕人產生興趣，加入防詐宣導團。

大溪分局提醒遊客，2023大溪大禧系列活動開幕日，老城區徒步區實施交通管制，請遊客將車輛停於老城區附近停車場再步行前往普濟堂參加系列活動，並遵守警察交通管制指揮，大溪分局將持續努力，確保這次活動期間的安全與順利進行。