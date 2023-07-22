國民黨7月23日全代會明天(23日)登場。中廣集團董事長趙少康22日深夜發出聲明，強調韓國瑜出席全代會，讓黨中央和侯辦鬆了好大一口氣。但是黨內許多人心口不一，明面團結口號喊得響，暗裡挺郭卡侯、寄希望於柯文哲、想扶韓取而代之的動作可沒有停止。趙少康也示警，團結的「藍粉」，才能戰鬥「綠粉」，倘用選票教訓自己人，就是讓綠營坐收藍分裂、綠勝選的果實。

趙少康說，團結真有力，團結卻最難。更要命的是，心口不一。明面團結口號喊得響，暗裡挺郭卡侯、寄希望於柯文哲、想扶韓取而代之的動作可沒有停止。全代會只是程序上定侯於一尊，不看好侯的暗潮仍然洶湧。

趙分析，全代會如果不能成為侯友宜民調谷底翻轉的分水嶺，國民黨拿什麼籌碼和柯文哲談藍白合？鴻海董事長郭台銘擺足了參選態勢，卻又遲遲不宣布獨立參選，盤算的就是如果侯民調起不來，黨中央難道真要硬挺，落得總統、立委雙輸？侯如果撐不住，郭董的機會就來了。

趙更舉例，立委王鴻薇前兩天傳了一則訊息給他，一場國民黨員餐會上有15人，但15人就有侯粉、韓粉、郭粉、馬迷等，超過15種意見，多過15種理想，像極戰國春秋。

趙感慨，好殘酷真實的笑話。藍營的支持者，說好聽一點是「自主性高」，不像綠營支持者，服膺台灣主體意識、台獨民粹，黨提名誰就支持誰，哪怕初選搞得刀光劍影，沒有人敢叛離民進黨，因為綠營基層會用選票，懲罰背叛民進黨的候選人。

趙說，綠粉教訓膽敢「脫黨」、「叛黨」的候選人，但藍營諸粉不來這一套，各擁其主，首要「教訓」對象是「不合我意的藍軍候選人」，不合意的原因，萬千百種，賭氣不投票，用選票教訓自己人的結果，就是讓綠營坐收藍分裂、綠勝選的果實。

趙少康呼籲，同樣的戲碼一再上演，2024還要再來一次嗎？藍營的總統候選人也要爭氣，要給支持者願意放下小恩小怨，願意跟隨，贏回台灣、邁向勝選，感動人民的召喚，反覆誦唸團結，冷淡無感。

他當初倡議、成立戰鬥藍的唯一目標是「下架民進黨，2024政黨輪替」。藍營支持者要覺醒，只有基層團結的「藍粉」，才能倒逼高層團結，不敢分裂；團結的「藍粉」，才能戰鬥「綠粉」。藍勝選、勝選藍，才是實現政黨輪替的常勝兵法。