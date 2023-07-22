新北市立淡水古蹟博物館於今（22）日舉辦「光陰淡水－18歲靚事」開幕式，新北市文化局副局長于玟也赴現場祝賀，她直言人生年齡的一個重要里程碑就是18歲，象徵著青春的蛻變和人生的新起點，也象徵著博物館的「成年禮」。

于玟表示，「光陰淡水－18歲靚事」正是為了慶祝和紀念淡水古蹟博物館設館18周年，成年後的淡水古蹟博物館將面對新的議題與挑戰，持續推動文化資產的推廣與保存，並致力於辦理各項藝文活動以促進古蹟的活化。

本次開幕式還重現《18古怪事》特展中，曾在淡水海關碼頭舉辦的水上競賽，由新北市劇團「貪食德」賣力演出當年「西瓜拾泳」的游泳賽況，加上由廣播金鐘獎主持人吳宇軒現場連線報導，逗得現場與會人士捧腹大笑。

淡水古蹟博物館表示，「光陰淡水－18歲靚事」系列活動自即日起至8月6日，期間推出《18古怪事》特展、「酒復古路線-Live Podcast」、「臨危－密室逃脫」、「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生及「怪奇創意打擊樂」等活動。

館方指出，值得一提的是，《18古怪事》特展翻轉嚴肅的歷史，網羅古蹟流傳的18則古怪故事，包括鬧鬼傳說、趣味游泳競賽、吃土的浪漫事、挑牛長相的評選、辦公室半夜鈴聲、漂浮的城門及動物開趴的秘密等，並特別加入時下流行語彙、迷因與梗圖元素，打造一間奇幻又有趣的古怪事商店。

館方提到，首次在淡水海關碼頭舉辦的「酒復古路線-Live Podcast」，除了淡古自營頻道《淡博名利》外，也邀請知名Podcast節目《法客電台》、《卅後派對》及《GAME話不加醬》到現場分享各種生活議題，並與粉絲交流互動。