樂天桃猿靠著陳俊秀在5局下一棒逆轉，擔任開路先鋒單場4安、貢獻4打點，加上廖健富、林承飛也開轟，率隊以10比4擊敗統一獅，拿下2連勝也讓獅隊苦吞3連敗。

陳俊秀昨天在中職生涯首度扛開路先鋒，總教練曾豪駒認為整體串連效果不錯，就延續棒次，今天他更是繳出單場4安「猛打賞」，這也是他繼2021年9月19日對戰富邦悍將後再次繳出單場4安表現。

去年球季陳俊秀歷經中職生涯最大低潮，90場出賽沒有全壘打，打擊率2成52，今年上半季也還是打得有些掙扎，因此久違的好表現也讓他站上單場MVP頒獎台時忍不住紅了眼眶。

「有一點激動，很久沒站上去、很陌生。」陳俊秀透露，在頒獎時自己想的不是今天比賽的東西，而是先前低潮時的過程，「這段時間很多人幫忙，教練團、隊友、球迷，還有我的老婆，她一直不斷鼓勵我，打不好時叫我不要想太多，我想做什麼她也都全力支持我。」

開轟後連2打席都敲安，上壘後全場球迷高喊MVP也讓陳俊秀覺得感動，「但那時候還在比賽中，只能盡量不去想，但當然可以聽得到。」他也坦言，曾在低潮時掉過淚，但還是正面告訴自己「每天都是新的一天」，「不管怎樣，只要還在打球就是百分百付出。」

看到子弟兵有好表現，曾總也替他們開心，他指出，今天陳俊秀跟過去最大不同就是「自信」，「設定哪個球就果斷出棒，希望他後面場次能越打越好。」至於明天是否續扛第一棒，曾豪駒說：「再想想，明天再說吧！」