李心潔（右）今邀張震嶽同台合唱。（羅永銘攝）

李心潔今在北流舉辦演唱會。（羅永銘攝）

李心潔今（22日）在北流舉辦「盛開。我的名字叫李心潔」演唱會，出道27年首場個唱，好友包括張艾嘉、梁詠琪、許茹芸、曾寶儀、毛舜筠、吳慷仁與女友邵雨薇等人到場支持，林依晨也和老公買票坐第一排欣賞，親友團直逼50人，46歲李心潔感動說：「不敢相信這一切真的發生了，到了這個年紀才開演唱會，真的非常幸福，謝謝你們。」後段唱完〈盛開〉哽咽落淚。

李心潔今晚戴精靈頭飾、身穿裙襬長短相間的雪白華服俏麗登場，一連送上〈ByeBye〉、〈飛〉等經典曲；她回想當年出道獨自來台追求音樂夢，雖然感到孤獨，一個人吃飯、面對低潮，但同時也感受到前所未有的自由；她還提到每個人的名字都有其涵義，「我的名字叫李心潔，謝謝爸爸媽媽希望我一生保持心靈純潔，還要特別感謝另一位媽媽，我的恩師張艾嘉，沒有她就沒有今天的我」，隨後獻唱張艾嘉的經典曲〈愛的代價〉。

今晚不僅台下眾星雲集，李心潔的老公彭順也帶著雙胞胎兒子，以及他和前妻的女兒進場，全家人齊心支持李心潔開唱，演出前追問彭順此行提早一個月來台陪伴老婆會否辛苦？他笑回很開心，且老婆唱的每一首歌都想聽。

此外，李心潔也邀張震嶽合作經典歌〈愛錯〉、〈自由〉，掀起演唱會高潮，她開心說：「阿嶽從〈自由〉那張專輯開始幫我寫歌，當時沒見過面但他好了解我，知道我需要自由。」張震嶽幽默說：「我們倆像是一起長大，特別親切熟悉，是不是因為我長得比較像馬來西亞人？」逗笑全場。

回憶殺曲目〈又下雨了〉等歌後，李心潔迎來彩蛋嘉賓于子育，2人合唱〈小黃花〉等歌展現默契，李心潔感動說：「子育是我來台灣認識的第一位藝人朋友，她會開著她當年的那台紅色小車，戴著我南下北上到處去，妳為什麼對我這麼好？陪吃、陪睡還陪聊。」于子育幽默回：「沒辦法，妳有魔力、有特異功能。」氣氛溫馨。

演唱會尾聲，李心潔不捨節目即將結束，2度落淚哽咽說：「原來我的音樂不只是你們的青春，還一直陪伴著你們，謝謝你們讓我可以繼續站在這舞台上追尋夢想。」隨後走下舞台與觀眾零距離互動合唱〈裙擺搖搖〉，全場齊唱讓現場宛如化身大型KTV，為演唱會畫下完美句點。