桃園市長張善政22日頒贈匾額「浩氣千秋」予大溪普濟堂。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市文化節慶「大溪大禧」系列活動22日開幕，桃園市長張善政參觀主題展覽。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區年度盛事「大溪大禧」活動今日開幕，桃園市長張善政出席並頒贈匾額「浩氣千秋」給普濟堂。他表示，農曆6月24日關聖帝君聖誕是大溪最隆重的日子，市府也透過「大溪大禧」，將大溪的風土人情一起介紹給全台朋友。

張善政說，今年大溪大禧邁入第5屆，今活動正式起跑，不僅有「與神同巡」傳統遶境的經典藝陣，活動期間還有酬神戲劇、「百納新藝，未來之境」主題特展及「百納新藝，時尚之夜」晚會等活動，期盼將「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」打造為「大溪大禧」節慶品牌，也是台灣最大的關公文化慶典，讓民眾想到關公就想到大溪普濟堂，成為全台最重要的節慶活動之一。

張善政指出，每年關聖帝君聖誕在大溪猶如第2個過年一般重要，全台許多信奉關公的信徒都會來到大溪，更有「北關公、南媽祖」的說法，市府透過大溪大禧串聯各項文化活動，期盼打響節慶品牌，讓大溪普濟堂成為北台灣關聖帝君最重要的據點，並一年接一年持續舉辦、形成一大亮點活動。

文化局說明，第5屆「大溪大禧」活動期間自7月22日至8月10日，策展團隊以「百納祈福GO」為主題，深入大溪14所小學，並運用24個傳統慶典符碼，引導師生進行小旗幟彩繪創作，再由社區媽媽邱瓊淑巧手拼接，成為今日「與神同巡，搖擺遊行」隊伍中的百納旗陣，不但深入孩子的生活與學習，也帶領更多民眾進入深浸式慶典體驗。

今晚7時登場的「百吶齊發夜，搖擺Pa」酬神戲，由唱跳實力歌手李祐誠以KiGa（起駕）結合神將步伐貫穿全場，包括三太子、將軍傳統藝陣與當代舞者共演，美華國小陀螺隊獻藝，北管與現代樂團「三界製作」的音樂碰撞實驗，都展現多元文化交織的在地風貌。此外，活動期間還有「藝陣學堂」深度導覽小旅行、「繪本學堂」及講座等14場活動，民眾也可在文化局「藝遊桃園文化行旅數位平台」，透過探索集章認識慶典知識。

今年策展團隊成員吳亮儀服裝設計師，汲取大溪傳統信仰中的工藝元素，7月22日至10月1日於木博館武德殿，以慶典織繡工藝美學為核心，結合當代織品科技與服裝設計，展出慶典服飾主題特展，包括在地國小560位師生參與拼組的20面百納旗，也是特展重點展品。

8月5日晚間7時還有「百納新藝，時尚之夜」晚會，為傳統慶典美學帶來新演繹，詳細活動資訊可至「大溪大禧」活動官網查詢（https：／／www.daxidaxi.tw／），或加入「大溪大禧FB粉絲團」（https：／／reurl.cc／LALyE7）。