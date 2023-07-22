國際獅子會300B5區創區總監、副總監暨理監事會職人員宣誓就職典禮21日在桃園市中壢區隆重舉行。（蔡明亘攝）

國際獅子會300B5區創區總監、副總監暨理監事會職人員宣誓就職典禮昨在桃園市中壢區隆重舉行，總監翁明哲表示，獅子會一向致力於公益服務，為社會貢獻，300B5區創區後會促進各服務項目落實與成效。桃園市長張善政也到場祝賀，頒發當選證書及墨寶。

翁明哲表示，他正式就職國際獅子會300B5區創區總監，是區域歷史上的一次重要時刻，也是他們為服務社區而努力的新起點，非常榮幸能邀請張善政蒞臨祝賀和監交，應邀參與盛會的貴賓和親友非常踴躍，貴賓雲集，場面溫馨。

擔任桃園市政顧問同時也是300B5區行銷長的彭柏霖表示，非常感謝張善政蒞臨指導，為大會增添光彩，國際獅子會300B5區致力於為社區帶來積極的變革和改善。而翁明哲作為創區總監，將繼續推動區域內各分會發展與合作，以「團結智慧，榮耀獅愛」精神， 共同實現獅子會的宗旨，服務社區、關愛弱勢群體。

翁明哲表示，將與祕書長楊政義共同帶領300B5區的會員們團結一心，共同制定和實施區域發展戰略，推動會員之間的交流合作，促進各項服務項目的落實和成效。