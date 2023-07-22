國民黨明（23）日舉行全代會，確定提名新北市長侯友宜參選2024年總統，前高雄市長韓國瑜排開原定行程，將出席與會，外界也關注侯友宜的民調能否出現回升。前立委郭正亮斷言，「8月15日一定會出現大事，侯友宜準備好了嗎？」他指出，民進黨總統參選人賴清德8月訪美的待遇、發言，中國大陸不可能有動作，侯友宜怎麼回應，三方互動會是焦點，侯友宜要準備好做出「搶救兩岸、避戰，非侯友宜不可」的態勢給民眾看到。

郭正亮今在政論節目《中天辣晚報》表示，國民黨內也都知道選情壓力很大，8月會召開比較大型的造勢活動，侯陣營也要預期一下8月會發生甚麼事件。「賴清德去美國，兩岸一定會出現一定的緊張」，侯友宜要想清楚要怎麼回應，因為民眾黨主席柯文哲也在等著賴之後去訪美，這會是蠻關鍵的事件。

郭正亮指出，包括賴清德在美國的待遇、發言，中國大陸不可能沒有動作，侯友宜怎麼做回應，三方互動都會被關注，如果預期8月15、16日左右這件事會發生，侯陣營要讓民眾感受到要「搶救兩岸、避戰，非侯友宜不可」，該怎麼做自己要想清楚。

郭正亮也斷言，7月23日到8月15日，「我就講白了，8月15日就是會出現一些事情，而且是很大的事情，你準備好了嗎?」侯友宜現在已經萬事俱備，韓國瑜歸隊、文宣、發言人團、組織造勢都有了，接下來就是他自己，候選人的表現有沒有明顯提升，面臨即將、百分之百會到來的兩岸和美中台危機，侯友宜有沒有做好準備?而且不會只有一天，那一段時間都要有所表現，讓民眾看到。