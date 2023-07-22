黑膠教父、知名音樂人李坤城大腸癌過世後，小40歲的林靖恩繼承他在台中的房地產，引起愛子李卓軒的不滿，頻頻發文怒嗆，鬧得沸沸揚揚，就連大陸網友也很關心此事，今(22日)晚間林靖恩還成為熱門關鍵字的第一名，稱她被人殺害，兇手疑似是李卓軒，不過這其實是假新聞，讓人看得非常傻眼。

李卓軒在爸爸過世一個月後，頻頻砲轟林靖恩，前幾日又上節目《小記者大明星》列出林靖恩的七大罪狀，包括假結婚爭產、霸佔老家又掏空李坤城存款、不繳遺產稅以及房貸、害爸爸酗酒、情緒不穩定、海葬當天未現身、入住五星級酒店，最後更爆料林靖恩已清空身分證配偶欄，推測是改名過上新生活了。

對此，林靖恩始終沒有回應，搬離五星級酒店後也動向成謎，不過陸網仍很關心此事，今日許多娛樂博主聲稱「台灣媒體」報導李卓軒疑似因遺產問題而心生不滿，對林靖恩痛下毒手，目前已被警方逮捕，但其實根本沒這回事，然而這則消息卻衝上微博熱搜排行榜，成為大陸網友熱烈討論的話題。

事實上，林靖恩自李坤城過世後，一舉一動相當低調，社群網站最新一則貼文停留在上月28日，這幾日，李卓軒則常在社群宣傳自家公司，未再繼續砲轟林靖恩。對此，大部分的網友相當傻眼，寫下：「林靖恩去世，肯定是假的」、「根本沒有這種報導也能上熱搜，離譜」、「有些人為了流量，每年都要造造公眾人物過世的消息。」