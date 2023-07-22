桃園在2014年底改制為直轄市前，既有13個鄉鎮市總共出版28種鄉鎮市志，但中壢市僅在2009年出版類志書體例的《中壢市發展史》。因中壢仍未有正式志書出版，且改制迄今近10年，隨新增人口與各項設施發展，城市風貌改變。此外，中壢是通往新竹與台北的重要孔道，更是連結桃園各地重要門戶，區域內還擁有多元文化底蘊，也因多元族群移住，帶來多種宗教流派與不同生活習俗。為此，桃園市政府指示中壢區公所策畫並於今年啟動新志編纂工作，相信將為中壢留下更豐富的歷史文化紀錄。

為順利完成中壢區志編纂工作，區公所對外招募專家團隊，最後由五餅二魚文化事業公司承攬，並委由位於中壢的國立中央大學桃園學研究中心主任鄭政誠教授籌組的團隊負責編纂。編纂團隊成員都是專研人文史地的專家學者，且多人居住在中壢或桃園地區，長期耕耘地方，尤其注重歷史文化的基礎調研，編纂團隊本著對中壢的在地使命與情感，將戮力完成中壢區志編纂工作。

中壢區長李日強表示，中壢擁有多元文化，人民生活相處融洽，期許透過新方志的編修能保存時代變遷的軌跡，並讓民眾瞭解中壢珍貴記憶及在地故事，成為養育中壢人在地文化認同的志書。編纂過程也歡迎中壢鄉親共襄盛舉，提供文獻、文物、影片或老照片等資料，使中壢區志編纂成果更豐富亮眼，也為桃園市總體的志書修纂增添新光輝。

李日強說明，本方志依行政位階，將定名為《桃園市中壢區志》，編纂工作將持續2年，預計完成80萬字以上的史著，並以2大冊形式出版，上冊內容包括歷史、地理、政事、社會、經濟等篇，下冊則有宗教禮俗、文化資產、教育、藝文、人物等篇。

為使大眾對中壢有更多認識與關懷，編纂團隊除致力文獻資料蒐集，也將透過田野調查與口述訪談等方式，積極蒐羅、整理與保存地方史料，藉此提供各級政府施政參考與後續研究所需，將此延伸為各級學校鄉土教材內容，讓地方志書不只是地方志書，更是大眾認識中壢的重要素材。未來也將在中壢街區、內壢、龍岡與大崙4區域舉行座談會，歡迎民眾報名參加並提供珍貴史料，相關資訊可洽中壢區公所人文課。