桃園消防辦理演練，盼提升對場館發生災害的應變能力，並加強場所自衛消防編組能力。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府主辦2023世界客家博覽會將於8月11日起登場，包含2處主場館、8處副場館等，其中觀音區副場館活動將於「崙坪文化地景園區」辦理，為提升消防人員針對場館發生災害的應變能力，並加強場所自衛消防編組能力，桃園市政府消防局第三大隊新坡分隊特別赴崙坪地景園區客家工藝館辦理搶救演練。

分隊長吳興黌說明，這次搶救演練模擬工藝館因電線老舊起火，引燃易燃隔間材料，冒出濃煙，造成一名遊客受困，場所立即啟動自衛消防編組，進行通報119、初期滅火及民眾避難引導，至消防單位抵達現場，立即入室人命搜索，善用共生面罩進行人命救助，並外部射水防止火勢延燒，總共出動各式消防車5輛、救護車1輛及消防人員17名。

吳興黌表示，崙坪文化地景園區中客家工藝館，積極邀請在地傳統工藝師進駐布展，世客博活動安排晚會精彩表演，勢必吸引許多民眾，為求活動平安順利，降低災害發生風險，除加強消防人員執行救災作業及戰術配合外，場館人員啟動自衛消防編組強化初期應變也非常重要，因此特別舉辦本次演練，防患未然。

第三大隊大隊長簡慈彥說，搶救演練目的在於考驗消防人員救災量能及場所自衛消防編組，平時就需要整備好消防戰力，並灌輸場所工作人員正確的防災觀念，強化緊急應變能力，才能保障生命財產安全。