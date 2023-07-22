有支5男2女的登山隊伍在今日早上10時從石門區青山瀑布停車場出發，進入山區登山溯溪，結果途中不慎迷失方向，只能向外求援；新北市消防局獲報後，派出25人的救援隊伍前去搜尋，所幸最終7人皆平安下山，其中1人因體力不支送往台大醫院金山分院治療。

據了解，這7名友人相約溯溪，眾人年紀落在35歲至40歲不等，他們今早10時駕車抵達石門區青山瀑布停車場後，便進入山區登山，原先往老梅瀑布的方向前進，但在當天下午4時40分許發現迷失方向，只能趕緊向外求援。

所幸該處手機還有訊號，新北市消防局獲報後，隨即調派25人12車趕赴現場搜救，當天下午5時31分許在登山口兵分二路展開搜索，所幸在晚間6時32分許便找到7人登山隊伍，隨後在7時48分護送眾人下山。

獲救的7人中，除1名40歲男子因體力不支送往台大醫院金山分院治療外，其餘皆無大礙，後續皆各自離去。

新北市消防局第六大隊長羅億田表示，如果在溯溪登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循自救3步驟「1，移至手機訊號收訊良好處所」、「2，按下新北119山難定位簡訊」、「3，原地等待救援」，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。