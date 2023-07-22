台鐵集集支線隘寮路段土石流侵入鐵軌，由於雨勢滂沱擔心災情擴大宣布封閉，造成一列區間車行駛至龍泉站後，退回集集站。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台鐵集集支線連接彰化縣二水鄉與南投縣水里鄉，下午強降雨造成集集支線隘寮路段有落石，擔心災情擴大有入侵鐵道路線之餘，傍晚5時54分起，集集鎮集集站至名間鄉濁水站間路線中斷，二水站通報工務段連夜排除，並派公路客運疏運接駁旅客。

台鐵集集支線串聯二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕，集集段隧道2021年因大雨走山迄今仍在搶修，集集鎮22日傍晚下大雨，濁水站、龍泉站之間的愛寮路段邊坡土石流，濁水站至集集站中斷。

集集鎮下午4時左右降下強降雨，3小時累計雨量超過70毫米，造成台鐵集集支線隘寮路段有土石流，台灣鐵路管理局擔心持續下雨造成災情擴大，決定集集線僅往返彰化縣二水站至名間鄉濁水站，其餘派公路客運疏運接駁旅客。

台鐵營運警示指出，受天然災害影響，傍晚5時54分起，集集站至濁水站間路線中斷，造成一列區間車行駛至龍泉站後，退回集集站，派公車疏運接駁旅客；雙向列車受影響，請旅客見諒，工務段將連夜清除落石，警示時間至22日深夜11時59分，影響範圍包含彰化縣、南投縣。