「永遠的小倩」王祖賢即使淡出螢光幕近20年，一舉一動仍受到關注，移居加拿大的她，常被網友捕獲私下面貌，日前她在超市被巧遇，但卻婉拒合照，不過這次她卻破天荒和路人合影，幸運粉絲也把照片上傳網路，讓外界羨慕不已。

之前有網友在多倫多超市巧遇王祖賢，難得見到女神忍不住激動落淚，王祖賢還暖心安慰，不過她卻婉拒合照，表示已經很多年不合影了，也希望網友不要告訴別人她是王（祖賢），相當低調。

不過現有一名擔任化妝師的網友發文表示，「人生高光時刻！今晚與王祖賢姐姐一起合影」，並透露對方很溫柔拿走她的手機說道「我們不用美顏相機啦～用原相機就可以，然後可愛的擺出YA的造型」，還大方握手，讓這名網友興奮直呼「我宣佈，我的手機和我的手、不能再洗了」。

只見照片中，王祖賢雖然戴著口罩，遮住大半張臉，但濃眉大眼和光滑肌膚，仍看得出她保養不錯，56歲依舊狀態極佳，而其他人看到合影後也表示羨慕，直言：「太幸運了吧，女神一般不合照」。