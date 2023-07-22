A little about nature and the difference of mentality. Kama River. Perm region. July 13, 2023. pic.twitter.com/AaWTHqrnCR — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 17, 2023

這種奇景真的太難得！一名俄羅斯網友日前搭船遊河時，遇上水面突然有「水龍捲」竄入天際，在陽光的照射下呈現耀眼奪目的金黃色，他趕緊拍下這令人震撼的畫面，並上網分享，影片曝光後，觀看次數突破10萬，甚至有人讚嘆，這簡直是「上帝的奇蹟」。

推特用戶「@djuric_zlatko」本月17日分享一段36秒的驚人影片，磅礡的「水龍捲」從水面蜿蜒地竄入雲霄，甚至看不到盡頭，目測其高度至少有10層樓以上，在陽光的照射下，水龍捲呈現耀眼的金黃色，這番奇景讓坐在小船上的目擊者不斷發出讚嘆聲。

這則推文寫道，事件發生於7月13日俄羅斯彼爾姆邊疆區（Perm Krai）的卡馬河（Kama River），影片發布後有超過13.5萬的觀看數，網友紛紛留言，「上帝的奇蹟」、「通往天堂的階梯」、「令人嘆為觀止」、「雲層裡可能藏著巨龍，這是真正的龍吸水」、「我懷疑這是外星人做的」、「美到不像真的」。

根據維基百科介紹，水龍捲可以簡單定義為水上的龍捲風，上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，空氣繞龍捲的軸快速旋轉，水龍捲具有危險性，可能毀壞船隻，吹襲陸地時有更大的破壞力，甚至可能致人於死。