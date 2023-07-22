在競爭激烈的日本演藝圈當中，女演員除了有美貌或演技，觀眾緣更是重要，知名排行榜調查網站「Rankingoo」近日公開「30世代人氣女演員」排行榜，曾經的「國民老婆」新垣結衣居然只有第3名，由凍齡女神綾瀨遙奪下冠軍。

日本知名排行榜調查網站「Rankingoo」18日公布的「30世代人氣女演員」排行榜，在11822人投票中，不分男女老少，第1名由38歲的綾瀨遙奪得，還拿下壓倒性的2771高票，主演過許多熱門影視作品的她，至今還維持不輸剛出道時的美貌和火辣身材，臉上總是掛著笑容，難怪能獲得那麼多粉絲喜愛。

綾瀨遙奪下30世代人氣女演員排行榜冠軍。（圖／中時資料照）

第2名則是升格人妻、人母後魅力不減的北川景子，出道20年狀態也是一直很完美，與先生DAIGO婚後生後也美滿，還多次當選日本女生最想成為的人；而第3名是昔日的「國民老婆」新垣結衣，清新脫俗的外貌，加上2016年在《月薪嬌妻》中的表現讓她再度爆紅，與男主角星野源假戲真做，2021年宣布喜訊時一度震驚全日本。

排行榜的第4名至第10名分別是，長澤雅美、有村架純、石原聰美、吉岡里帆、上戶彩、安藤櫻、多部未華子。