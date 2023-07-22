澎湃新聞報導，河南22日公布上半年經濟數據，至此，大陸6個經濟大省已全部公布經濟「半年報」。經濟大省繼續「挑大梁」，整體呈現強勁復甦態勢。廣東、江蘇總量逾6兆（人民幣，下同），6省經濟總量占大陸全國約45％。整體而言，工業生產、消費需求加速恢復，固定資產投資增速放緩。

從上半年經濟總量看，6個經濟大省分為「6兆」檔、「4兆」檔、「3兆」檔和「2兆」檔。廣東繼續穩坐第一經濟大省位置，與緊隨其後的江蘇雙雙突破6兆。

數據顯示，今年上半年，廣東實現地區生產總值6兆2909.80億元，同比增長5.0％，快於第一季1個百分點；江蘇實現生產總值6兆0465.3億元，同比增長6.6％，比第一季加快1.9個百分點。

山東上半年經濟總量位於「4兆」檔，全省生產總值達4兆4125億元，按可比價格計算，同比增長6.2％，增速比第一季加快1.5個百分點。

浙江、河南為「3兆」檔成員，上半年浙江生產總值達3兆8717億元，按可比價格計算，同比增長6.8％，增速比第一季提高1.9個百分點；河南上半年全省地區生產總值（GDP）3兆1326億元，按不變價格計算，同比增長3.8％。

此外，四川上半年地區生產總值為2兆7901.01億元，按可比價格計算，同比增長5.5％，比第一季加快1.7個百分點。

據大陸國家統計局消息，初步核算，上半年大陸國內生產總值59兆3034億元，按不變價格計算，同比增長5.5％，比第一季加快1.0個百分點。

據測算，6個經濟大省上半年經濟總量占大陸國內生產總值約為45％，繼續發揮國家經濟發展「頂梁柱」作用。

從GDP增速看，經濟大省整體復甦態勢強勁。江蘇、山東、浙江上半年GDP增速都快於大陸全國水準，四川增速與大陸全國水準持平。廣東、江蘇、山東、浙江、四川上半年GDP增速快於各自第一季增速，河南上半年GDP增速低於同期大陸全國水準也低於自身第一季增速。6省中，浙江上半年GDP增速（6.8％）最高，此外，還有江蘇（6.6％）、山東（6.2％）上半年GDP增速在6％以上。

當前，經濟大省整體呈現工業生產回升向好、消費需求加速釋放的態勢。數據顯示，上半年，廣東、江蘇、山東、浙江、四川規模以上工業增加值增速、社會消費品零售總額增速都快於第一季，這一趨勢與大陸全國一致。

大陸國家統計局數據顯示，今年上半年，大陸全國規模以上工業增加值同比增長3.8％，比第一季加快0.8個百分點；大陸全國社會消費品零售總額22兆7588億元，同比增長8.2％，比第一季加快2.4個百分點。

從上半年規上工業增加值增速看，江蘇（8.3％）、山東（6.9％）、浙江（4.7％）、四川（4.3％）均快於全國水準，河南（3.3％）、廣東（2.5％）低於大陸全國水準。

上半年工業生產恢復速度靠前的江蘇、山東都有超七成工業行業保持增長。江蘇列統的40個工業行業大類中，有31個行業增加值同比增長，行業增長面為77.5％，比第一季擴大7.5個百分點；山東41個大類行業中，有31個行業實現增長，增長面為75.6％，比第一季擴大12.2個百分點。

消費需求端，經濟大省上半年整體呈現加速回暖趨勢，江蘇（10％）、山東（9.1％）、浙江（9.1％）快於全國水準，6省除河南外，社會消費品零售總額上半年增速均快於各自第一季增速（河南上半年社零總額增速慢於第一季）。

不過，投資方面，6省中除江蘇外，廣東、山東、浙江、四川上半年固定資產投資增速都慢於第一季（河南尚未公布上半年固投數據），從全國整體看，趨勢也是如此--上半年，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.8％，而第一季這一數值為5.1％。

不過，上半年經濟大省的投資增速仍多數好於全國，廣東（4.4％）、江蘇（5.5％）、山東（5.5％）、浙江（9.0％）固投增速高於全國水準（3.8％）。