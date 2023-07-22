43歲香港女星張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，2個兒子由她獨自照顧，謝霆鋒則在2014年跟天后王菲復合，卻屢次傳出情變，對此，謝霆鋒動怒護航女友，否認分手一事，不過有一派粉絲其實希望他跟張柏芝破鏡重圓，最近兩人碰巧都在澳洲被粉絲巧遇，美麗的巧合讓粉絲們非常激動，敲碗來一張世紀同框照。

謝霆鋒上周帶17歲大兒子Lucas去澳洲度假，還親切對偶遇粉絲說，父子倆是去滑雪，有粉絲目睹謝霆鋒教兒子滑雪的一幕，還一起搭纜車，互動十分親暱自然，破除外界父子不和的謠言，而昨(21日)張柏芝也在澳洲被捕獲，還與粉絲親切合照比YA，穿著粉紅色毛衣、戴著時尚墨鏡的她心情很好，不過粉絲表示當天沒多問張柏芝其他問題，不清楚張柏芝此行目的，只希望女神能玩得開心。

女網友在澳洲偶遇張柏芝。(圖/微博)

網友們紛紛留言敲碗兩人同框，寫下：「期待鋒芝同框」、「天啊，不會和謝霆鋒見面吧」、「作為一個謝的粉，有沒有一種可能他們兩個關係這幾年挺好的」、「張柏芝是過來接兒子的嗎？」、「兩個人一起來陪兒子玩雪吧」，不過偶遇張柏芝的粉絲打卡地點為布里斯本，謝霆鋒則在墨爾本，兩地其實頗有距離，是否見面尚不得而知。