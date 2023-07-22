俄國防部稱札波羅熱州當地時間今天（六）正午時分，烏軍發動了一場砲擊，造成《消息報》（Izvestia）和《俄新社》（RIA Novosti）新聞記者團隊1死3傷，當時他們正準備前往札波羅熱州就烏克蘭軍使用集束彈砲擊的地區採訪。俄新社已經證實了1名戰地記者死亡。

綜合《俄新社》、《消息報》俄國防部22日報導與聲明，由於烏軍使用集束彈砲擊，共有造成4名記者受傷，嚴重程度不同。這些記者隨後緊急被轉送往俄羅斯國防部的前線醫療設施，接受醫療照護。在疏散過程中，來自《俄新社》的記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev））因受到的傷害而不幸身亡，俄新社社長老基斯廖夫（Dmitry Kiselyov）表示，將依照朱拉里夫母親的遺願將其安葬在葉卡捷琳堡。

RIA war correspondent Rostislav Zhuravlyov was killed in an artillery strike in Zaporozhye oblast. He was a talented reporter and, from what I hear, a good man. Several other journalists were wounded. Rest in peace. pic.twitter.com/ekxwQIJvDb — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 22, 2023

社長基謝廖夫談到：「朱拉里夫是一名經驗豐富的專業攝影師，他最先到達最危險的地區，他總是第一個傳遞準確而重要的信息。」其他俄國主要媒體也先後對朱拉里夫表示悼念。

其他記者的傷勢狀況雖嚴重且但都趨於穩定，目前並無生命危險，他們正獲得所有必要的醫療照顧，《消息報》的記者也在這次砲擊中受了傷。記者波爾沙科夫（Roman Polshakov）的腹部和背部被彈片擊中，另一枚彈片直接穿過他的腿，攝影師希科夫（Dmitry Shikov）受彈片傷，髖骨骨折。受害者目前正在接受醫療救治。