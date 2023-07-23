「綠黃色社會」開心可以來台演出，圖中為貝斯手穴見真吾（左）和主唱長屋晴子。（粘耿豪攝）

日本新生代樂團「綠黃色社會」今（22日）首度來台演出，擔任「超犀利趴12」演唱嘉賓，表演前受訪，4名團員心情相當興奮，鍵盤手peppe更直言是夢想成真，也相當努力練習了中文，吉他手小林壹誓則學會「尖叫聲」、「拍手」要帶動氣氛，也向記者現學現賣喊「嗨起來」

4人之中只有貝斯手穴見真吾曾經來過台灣，此次他也做足功課，列了台北101、猴硐等10個想去的景點，更知道西門町名店，笑喊「要去天天利吃滷肉飯」，不過被問到有沒有不敢吃的食物時，穴見笑曝：「我不吃香菜。」記者再追問「那如果是吃掉1整碗香菜，可以得到1億元獎金呢？」他也相當抗拒喊「不，我不需要這1億元。」讓大家笑翻。

為了此次來台演出，他們聽了不少台灣歌曲，穴見真吾對魏嘉瑩的音樂留下深刻印象，也說喜歡「茄子蛋」，大讚「很厲害」，得知他們暫時休團的消息非常難過。至於「五月天」則是想都不敢想，「五月天前輩超級大咖，如果合作，我們一定會很緊張、很不好意思。」也許願之後能在台舉辦專場演出。