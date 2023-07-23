柳演錫在IG開心曬出全員大合照。（摘自柳演錫IG）

韓綜《Bro＆Marble in Dubai杜拜大富翁》以杜拜為背景，參與的玩家成員們將以真錢挑戰現實版大富翁，透過擲骰子進行5局遊戲，前往杜拜各個知名景點，成敗全看機運，由李昇基擔任主導遊戲進行的銀行家角色，其他成員分別為「God兄弟」柳演錫與Super Junior的圭賢、「池兄弟」池錫辰、李東輝、曹世鎬以及首度成為實境綜藝秀固定班底的「Shi兄弟」男團SEVENTEEN成員Joshua、Hoshi。

柳演錫與圭賢組「God兄弟」，他們3年前因為演出音樂劇《維特》而熟識，邀請柳演錫加入的圭賢說：「音樂劇演出期間，演錫哥真的就像神一般，不時恩寵我們，總是帶來各種美食，這次找隊友時，苦惱好久，邀了演錫哥後，我沒想到他真的會來，很震驚也很感謝。」節目預告中，圭賢誇柳演錫是演技天才，吻戲功力過人，還爆料他喜歡女團，愛逗人笑，只當演員太可惜。圭賢自認和柳演錫交情好，不過相較於清楚說出他生日的柳演錫，他卻是連柳演錫的本名跟生日都不知道，不停用笑容掩飾尷尬，讓柳演錫傻眼喊：「你幹嘛叫我來？」

「王鼻子哥」池錫辰找來李東輝、曹世鎬組「池兄弟」隊，池錫辰說：「世鎬是在中途登場，他穿了一身香奈兒，手上還牽著駱駝在沙漠中出現，太令人難忘了。」Joshua也附和，看到曹世鎬時，完全沒認出，還以為是當地人拉著駱駝路過。而Joshua、Hoshi組「Shi兄弟」跟哥哥們前進杜拜，Hoshi訝異地說：「我本來以為攝影機關掉後，哥哥們就會變得安靜，沒想到攝影機關掉後，他們話更多了。」池錫辰甚至還教他們投資房產概念，他說：「我把他們當自己人了，像圭賢也是一見到我就問『哥，你的不動產最近還好嗎？』」

Joshua跟Hoshi有10年交情，他們透露光看眼神就知道彼此在想什麼，2人的綜藝感也讓哥哥們讚不絕口，李昇基說：「他們在節目中魅力大爆發，擲骰子時像是賭上全部人生一樣，比誰都投入，很真性情。」柳演錫也讚：「本來以為他們特別注重形象，沒想到他們一點包袱也沒有。」節目中，兩人在沙漠裡大跳〈Very Nice〉，為了完成起床任務，獲得資金，Hoshi甚至打電話跟媽媽串通，順利要到李昇基的簽名，Hoshi笑說：「昇基哥的簽名現在還擺在我家裡。」

另外，因為節目班底都有好歌喉，腦筋動得快的製作人，乾脆讓他們錄製5首歌曲，作為節目OST歌曲使用，李昇基說：「我們找來SEVENTEEN的團隊協助，很認真地錄製了，或許日後有機會還能開節目專屬演唱會。不過不知道錫辰哥跟團隊說了什麼，他總是分到歌曲高潮爆點部分，但是錄音時卻又想降Key，所以我們都叫他唱不上去就放棄吧！不要太貪心。」《Bro＆Marble in Dubai杜拜大富翁》每週六中午在愛奇藝國際版及friDay影音播出。