根據《菱傳媒》2024總統大選最新網路民調，民進黨參選人賴清德38.48%，民眾黨參選人柯文哲28.34%，國民黨參選人侯友宜21.29%；若與6月相比，柯文哲支持度跌落3成。前立委沈富雄預言表示，當國民黨內亂逐漸底定、鴻海創辦人郭台銘漸漸消風出局，柯文哲的避風港效果漸漸沒了，「民調往上跑的空間就沒有了」。

沈富雄22日在《全民平評理》節目中表示，柯文哲的民調達到頂點，也是勢所必然，因為柯文哲再往上爬，其他兩人就要掉了；而賴清德的民調很不容易掉，因為賴清德有很牢靠的地板；還有即使侯友宜的民調往下掉，柯文哲往上跑的空間也已經沒有了。

沈富雄認為，柯文哲漸漸被看出，大家喜歡他，並沒有合理正當的道理。只是目前的氛圍，起碼有一半的民眾討厭民進黨，柯文哲成了避風港。但當國民黨內亂逐漸底定，還有郭台銘漸漸消風出局後，柯文哲避風港的效果就漸漸沒了。

沈富雄指出，民進黨現在有刻意在修理柯文哲，但是不會修理太過分。因為民進黨最樂意看到的是，柯文哲、侯友宜的民調大概平分，棄保就不會跟進；一旦要合，也不曉得誰正誰副。

沈富雄表示，賴清德目前可說是在民調天花板上躺著選。所以他現在打柯文哲，就是要把柯文哲打下來一點，希望這些女性、年輕的票，有一部分能回到民進黨手裡。