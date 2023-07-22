越南今年第2季失業率2.3%，失業人口飆破百萬，成衣業、電子製造業、木材加工業最嚴重。專門報導亞洲零售市場動態的網媒《亞洲零售業新聞》（Retail News Asia）本周報導，越南各行各業中年勞工求職困難，電玩遊戲產業也不例外，突破層層篩選關卡仍因「太老」在最終面試慘遭淘汰。

電玩遊戲美術設計師小董（Thanh Tung，譯音）今年37歲，進入胡志明市某電玩設計公司才幾個月，今年初遇上裁員。去年他的求職申請有6成接獲面試通知，今年求職3個月只接到幾通篩選電話，面試通知0。等到他終於去了一家公司面試，卻因「年齡太大」未獲錄用。該公司27歲的行銷長說，小董這個年齡層「固執、難以適應」，小董願意在試用期證明自己力求進步，面試官說：「面試過程我們討論很多事項，你並不贊同，倘若共事，我怕你不服從命令。」

小董說，任職獵人頭公司的朋友看了他的履歷之後證實，年齡就是拿不到面試通知的原因。朋友建議他把出生年分與不相關的學位從履歷刪除，同時強調實務技能、不把管理職列為標的，這才陸續接獲面試通知，5月進入一家「重視技能勝於年齡」外商工作。

越南經濟景氣持續下滑，製造業裁員潮持續未歇。

45歲的阿賢（Thanh Hien，譯音）長年待在安穩的國營企業，今年3月資遣，她自願減薪3分之2、月領越南盾560萬元（不到新台幣7500元），「資方堅持裁撤中年員工，還問我要不要另簽合同，從會計變成總務雜工」，她還沒決定是否接受，資方又通知月薪從560萬元降為490萬元，她只能走人。她看過的職缺年齡都要求35歲以下，只好考慮降低薪資與福利要求。

53歲送貨員文光（Van Quang，譯音），此前在河內大型超市擔任倉儲主管月薪是現在的3倍，尋找類似職缺一直碰壁。45歲的阿梅（Tra My，譯音）原職營造工程師，求職逾半年無果，她參加就博會、學外文、學軟體，盼增成功率。阿梅參加的就博會，36家企業開出職缺41%鎖定18至25歲求職者、35%鎖定26歲至35歲求職者，僅24%接受36歲以上人士。

今年6月一項問卷調查顯示，90%受訪者認為「越南35歲至40歲的人很難找工作」。2022年下半年起，越南南部製造業爆發裁員潮，據統計資遣者以中年女性為主。

曾任人力業者執行長的阮小姐說，中年勞工優勢在於具備經驗、培訓成本低，劣勢在於創造力、靈活度較差，技術能力不高。她感嘆，曾有一名應聘者各項條件符合業主要求仍遭面試官拒絕，只因職涯僅待過1家公司而被視為「恐難以適應」。