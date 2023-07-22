今（22）日晚間22時許，台北市大安區樂利路發生一起墜樓意外，民眾聽到巨大聲響查看，發現一對男女（男性約70歲、女性約60歲）躺在地上，嚇到立即報警，救護人員獲報趕到現場，發現2名傷者已經沒有生命跡象，趕緊將2名傷者分別送醫搶救，警方獲報到場拉起封鎖線調查原因。

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