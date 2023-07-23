馬來西亞一名女網友抱怨，自己結婚後才深知丈夫是一個媽寶男，而婆婆也一直要管控兒子的一切，結了婚都不讓兒子自由，非要夫妻倆與她住在一起，更痛批家婆是不讓其兒子「斷奶」，嚴重影響夫妻感情。

《光明日報》報導，該名女子以匿名方式在推特發文，指與丈夫結婚快一年了，但丈夫的一舉一動仍在其母親的掌控之中，影響了夫妻倆的相處，「結婚快一年了，但家婆還不給兒子『斷奶』，這受苦的會是我，而且家婆不想能讓她兒子和妻子單獨生活。」

女子表示，婆婆一直在生孩子方面給她很大的壓力，原本應該是開心的事情，卻因為家婆的態度讓她不安，「我還沒懷孕時，婆婆就一直催問什麼時候要生這個孩子；而現在懷了第一胎，婆婆就非得要我住在她家裡。我說（懷孕期間）想要回娘家和媽媽生活，但婆婆卻在那邊各種哀號，想到都頭暈。」

她指出，與丈夫結婚後最初住在公婆家裡，居住條件相對較差，不過後來搬到了新租的房子，但丈夫每個週末都一定會回到公婆家，「從結婚開始，我就在公婆家住了一個月，家裡有我的家婆、丈夫的叔叔和弟弟，但公婆家是組屋，不適合大家庭居住。直到我們要搬出去那天，我家婆還一直嘮叨丈夫，說我們出去租房很貴等。」

她說，雖然她與丈夫在外租房，但每個週末都會睡在公婆家，因為婆婆每天都哭著對兒子說家裡沒人，現在租的房子即將到期，丈夫表示要搬回去和婆婆住，「一直以來租房的費用，差不多四分之三都是我在承擔，如今我懷孕無法工作，丈夫又負擔不起房租」，然而自己實在不想回公婆家，不知該如何是好。

對此，多數網友認為人夫的媽寶行徑非常離譜，表示丈夫完全無法照顧妻子的感受，辜負了妻子對他的愛。「放生吧，把丈夫還給她媽媽，不然孩子出生後，你更加難受。」也有人提醒，女性在結婚前真的要深刻了解丈夫，並與丈夫商量婚後生活，確定是否會與公婆住在一起。

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