這家日本包餡機的代理商，在台灣占據9成市場，客戶群遍及全台各大食品廠、伴手禮名店。它，究竟如何辦到？

從統一、義美、奇美等食品大廠，全聯、全家等知名通路，再到冠軍麵包師吳寶春、有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓、全球175家分店的中餐翹楚鼎泰豐等名店，全都少不了這台機器。

它，是來自日本的雷恩（RHEON）包餡機，單價從百萬內到最頂規兩百萬元不等，以每分鐘包一百顆糕點或丸類的效率，堪稱世界最速，且能維持每顆誤差正負0.5公克以內。

由灣生研發 入台販售30年

但鮮為人知的是，雷恩包餡機雖出自日本，卻已扎根台灣整整30載。早在1990年，日本雷恩就來台設立分公司，並於1993年與台灣烤箱大廠中部電機合資成立「德恩食品機械」，作為台灣唯一總代理。不過在2018年，日本雷恩因資金結構調整撤資，現僅維持代理關係。

30年來，德恩因應台灣在地飲食，陸續延伸出鳳梨酥、蛋黃酥及小籠包等食物的周邊配件，並串聯多樣設備打造出麵包產線，一舉攻占台灣包餡機的9成市場。

吳寶春透露，他先前都將鳳梨酥、蛋黃酥委外製作，從去年開始自己生產，就決定向德恩購買包餡機，以節省人力與時間。尤其適逢中秋等節慶，需求量相當大，用雷恩包餡機5小時就能完成1萬至1萬5千顆糕點，且成品大小一致，品質比人工更穩定。

憑藉優秀性能，在去年疫情期間，德恩年營收仍有3億元，今年解封後隨餐飲業回溫，訂單更一路排到明年。

「這是日本總部送給我們的，象徵著奮鬥精神。」走進德恩今年3月剛完工的台北內湖實驗室，現為公司主要負責人的德恩副總經理聶建伍，指著入口旁擺放的一頂武士帽自豪地說。

現年40歲的聶建伍，5年前從他的父親、德恩總經理聶銘手中接下經營重任，並與另一位副總經理吳守芬共治。

德恩的發跡，還得從雷恩創辦人林虎彥說起。林虎彥是日治時代在高雄出生的「灣生」日本人，返日後於1961年研發出世界首款自動包餡機，並在兩年後創辦雷恩。

念及出生故土，九○年林虎彥選擇台灣作為外銷首站，由於當時包餡機僅此一家，吸引多達七家經銷商爭相代理。然而，彼時經銷商往往只顧著削價競爭，卻忽略日本企業最看重的服務品質，讓林虎彥決定另覓代理商。

恰好，當時台灣烘焙設備龍頭中部電機的二代老闆黃永安，本就有外銷與進口歐洲設備經驗，也正想另行開發日系產品，於是兩人一拍即合創辦德恩，並從先前的7家代理商中徵召業務、工程等專業經理人，順利完成整併。

德恩營運初期，客戶多集中在傳統中式餅店，譬如台中太陽餅、老婆餅、花蓮麻糬等，一年能賣出2、30台包餡機，年營收達6千萬元。「那時大家都捧著現金排隊要買，台中阿明師老店太陽堂老闆也是其中之一。」聶建伍說。

它之所以如此搶手，厲害之處在於適用範圍極廣，只要準備好麵糰、內餡，中、西式點心皆能包辦。聶建伍指出，「產品流程中最占人力與時間的，就是包餡。」有了它，等於每小時能取代約10名人力。