泓格斜槓生醫 添第二顆引擎。(圖/先探投資週刊提供)

從事少量多樣客製化的生意，一向是泓格的ＤＮＡ與競爭優勢，這也體現在醫療ＴＰＵ的事業上；全球醫材缺料的因素，很多終端客戶直接跟泓格生醫做生意。

全球醫材面臨缺料危機，國內近期傳出葉克膜急重症耗材供給拉警報的消息，泓格科技（3577）旗下發展醫用聚氨酯（ＴＰＵ）的泓格生醫坦言，此現象確實讓該公司的業務提前開展，在成立短短二～三年間，客戶數已突破百家，其中不乏美國、印度最大的醫材製造商，隱隱然有打破美商路博潤（Lubrizol）壟斷獨大的局面。

泓格生醫二○一九年湖口廠（泓格二廠）正式啟用之後，雖歷經新冠疫情影響，業務延後發酵，不過，泓格生醫趁這個時候大舉引進設備，完善各項驗證以及建立自有的品管實驗室，積極練兵，如今泓格生醫湖口廠已初具規模，反而成為在疫後業務快速擴大的基礎。

打破ＴＰＵ市場壟斷局面

據悉，醫用ＴＰＵ占整體ＴＰＵ市場僅約二％，具備少量多樣的特性，驗證期尤其長，進入門檻非常高，泓格選擇醫用ＴＰＵ市場進軍，除了頗有華碩（2357）董事長施崇棠「難行門」的哲理之外，總經理陳瑞煜胞弟、擁有清華大學化工所博士學位以及工研院化工所高分子組主管等強大背景的陳瑞祥是關鍵人物，兩人合力開創泓格另一條與眾不同的路。

面對路博潤在美、歐、日、韓、印度、中國等全球醫療ＴＰＵ市場的托拉斯壟斷局面，泓格生醫不但無所畏懼，反而認為是難得可以出頭的機會。陳瑞祥指出，全球醫療ＴＰＵ需求龐大，路博潤以歐美市場為重心，亞洲市場難以兼顧，有利於泓格開闢戰線，以搶攻亞洲市場商機為壯大的基礎。

如今，泓格生醫不但是台灣首家專業生產醫用級ＴＰＵ材料的公司，更是亞洲第一家。今年，在各國疫情解封之後，加上缺料危機顯現，泓格不但在亞洲市場（含中國）開出紅盤，甚至美洲（含北美與中南美地區）、歐洲、中東等市場的銷售成長皆創下佳績，進度遠遠超前公司預期。

大幅縮短產品交期

目前泓格逾百家的客戶中，以中國占比超過六成最多，美國約十三％，而中東很多客戶因為政治因素無法與路博潤做生意，也是泓格的機會。泓格生醫現階段除了仰賴各地經銷商為其銷售醫療ＴＰＵ之外，因全球缺料的因素，很多終端客戶也直接跟泓格生醫接觸。

例如印度就有包括當地最大的醫材品牌商共六家，直接找上該公司購買原料，美國最大的醫材製造公司也曾與泓格生醫直接接觸。可以說，目前泓格生醫的品牌知名度逐漸打開，根據網路自然搜尋資料顯示，泓格生醫的網路搜尋次數，在亞洲排名第一，北美第三、歐洲第四。

陳瑞祥說，儘管不少客戶都與路博潤簽有長期供貨合約，但泓格生醫優質的品牌印象已逐漸深入許多客戶的腦海中，合作只是遲早的事，甚至像印度業者根本就無懼路博潤，直接跟泓格生醫購料。

另一方面，從事少量多樣客製化的生意，一向是泓格的ＤＮＡ與競爭優勢，這也體現在醫療ＴＰＵ的事業上。泓格生醫目前能夠提供至少八○項以上的產品規格，並且可以承接五○～一○○公斤小批量訂單，這是放眼全球幾乎無人能夠做到的事情，遑論路博潤這樣的巨獸。（全文未完）

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