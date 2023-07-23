昨（21日）台電半夜急發聲明，稱晚間8時20分中油台中天然氣接收站(二接)供氣能力下降，致使大潭電廠與民營海湖電廠共少掉340萬瓩電力，好在當時已過晚間用電尖峰時間，同時台電動用其他機組救援才度過這次的限電危機，但也讓各界再度質疑，台灣現在的電力夠嗎？一份最新網路投票顯示，國民相當憂慮電力供應問題。

Youtube頻道《中時新聞網》22日發起網路投票，截至晚上11點，已有超過3.6萬人參與。針對「中油供氣出包，815大停電險重演，你覺得台灣缺電嗎？」認為「不缺。台灣綠電可自給自足」僅僅只占7%、而表態「缺電，應讓核一、核二、核三延役」則占14%、抱持「非常缺電，除現有核電廠延役，還要重啟核四」則高達74%、剩下5%則為「不知道，走一步算一步」。

覺得台灣電力不夠的網友表示，「民進黨說台灣不缺電。電不夠怎辦？那是你不夠愛臺灣！」、「想當初有人保證絕對不會缺電」、「要台積電就要核能發電」、「難怪昨晚騎機車在路上，通常燈亮的路，晚上一路都沒燈是怎樣，嚇得我開大燈」、「全世界就台灣敢不用核電！好戲全在後頭」、「台灣不缺愛，其他的，統統缺」、「台中人很抗議，火力發電大家都肺癌了還缺電，重啟核四唯一方案」。

不過也有民眾認為，「缺電可議，電網一直不能穩定供電又是一回事」、「不缺啦，民進黨都說了 懷疑屁 全台有35%多數堅信這件事」、「台積電在美國蓋兩個廠，在日本蓋兩個廠，大大緩解台灣用電的壓力。所以不考慮就業人口，人口消費，循環經濟，技術外流，稅收減少等等這一些小問題。是的，台灣並不缺電!」、「有綠電怕什麼，假議題，台灣根本不缺電」。

昨晚全台驚險躲過再一次815大停電！台電半夜聲明，週五(21日)晚間8時20分，因為中油台中天然氣接收站(二接)供氣能力下降，造成大潭電廠與民營海湖電廠共少掉340萬瓩電力，台電緊急動用可用水力機組救援，並把核電廠、火力電廠內的緊急備用氣渦輪機全開，幸運是當時已過晚間用電尖峰時間，需求下降，動用所有手段後，讓備轉容量率拉回到15％，度過一場限電危機。