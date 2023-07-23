張忠謀多次示警，赴美設廠缺乏人才、成本太高。（示意圖/達志影像/shutterstock）

台積電日前表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年。此前，台積電創辦人張忠謀不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才，直言「昂貴、浪費又白忙一場」。一位在德儀半導體工作的網友也認為，人才訓練是變數，團隊合作更是美國員工致命傷，質疑台積電美國廠2025年能否達到台灣廠水準。

台積電20日舉行線上法人說明會，再度調降今年營運目標，預估美元營收下滑幅度恐將擴大至10%。

至於海外設廠進度，董事長劉德音坦承，美國亞利桑那州的晶圓廠面臨一些挑戰，在半導體設施中，能熟練安裝設備的專業人員數量不足，4奈米量產時程將由2024年底延至2025年，而日本廠量產時程不變，依既定計畫於2024年底量產。

事實上，張忠謀曾多次示警，赴美設廠缺乏人才、成本太高。美國重要智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）在去年4月中旬的Podcast節目中專訪張忠謀分享創立全球最大晶圓代工廠歷程。他提到，美國在晶片設計上有全球優秀的人才，但在晶片製造則面臨嚴重人才短缺問題，此外，美國製造晶片的成本比台灣貴了50%，難與世界競爭，是昂貴且徒勞無功之舉。

中時新聞網一位讀者留言表示，以他在德州儀器半導體工作的經驗，一個新廠完工後，各主要製程部門，要完全無縫接軌後，才能開始投片試產，磨合達到良率目標後才能夠正式運作，其中最大的可變因素，在於美國員工的訓練，操作能力成熟度以及團隊精神，但很遺憾的是，團隊溝通合作是美國人最困難的一項，他質疑台積電美國廠2025年能否達到台灣廠水準。

美媒指出，台積電延後亞利桑那州廠量產時程，可能威脅美國總統拜登標榜「美國製晶片」的競選承諾，因為台積電生產晶片時間延後，等到開始量產已是美國總統大選過後，對尋求連任的拜登來說，不是個好兆頭。

儘管美國會兩黨強力支持拜登政府的晶片法案，但新政府上任後，對晶片製廠的補貼是否會有變數，目前仍不得而知。

一位從台灣移民美國的網友指出，台積電在美投產延宕危及拜登選情是誇大不實的，沒有太多美國人會關心台積電設廠一事，因為媒體很少報導，目前美媒搏版面新聞多半是川普和拜登兒子的官司負面消息。