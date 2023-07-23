大陸軍事迷引頸期盼，年度盛事之一「長春航展」，將於7月26日至30日在空軍長春機場舉行。據解放軍空軍透露，運油-20將同框殲-20、殲-16，演練加油編隊飛行。退役中將帥化民表示，解放軍展示運油機和空中加油技術，將能讓作戰半徑擴大，將可對關島造成威脅。

大陸解放軍空軍新聞發言人謝鵬日前表示，長春航展除了殲-20、殲-16、運油-20等典型代表性裝備參展之外，活動中還設置模擬空戰、加油編隊飛行、空降突擊等科目。

退役中將帥化民21日在政論節目《全球大視野》表示，大陸舉辦航展有兩個意義，其一是展現美國空中霸權的力量，大陸都已經有了，像以前只看到美國有加油機，擴大美軍的作戰半徑，而現在中國大陸也有運油機。

帥化民指出，運油技術除了要有飛機和設備外，還有各種戰機的飛行員都要學會配合空中加油，這是一個技術考驗，就像拿原子筆戳一個在空中飄動的目標一樣，因為加油管在空中受氣流影響，抖動非常大；首先兩架飛機的飛行速度要保持一樣，再來是遭受氣流干擾也要同步，第三個是要很精準的放進去加油管。運油機通常有分兩種，軟管和硬管，各有不同技術。

對於解放軍在航展上展示殲-20、殲-16空中加油，帥化民認為，一個是空優戰機，一個是戰略轟炸機，這兩種戰機同時表演加油，代表解放軍空軍不再受限於打擊半徑1000公里的作戰範圍，因為有空中加油就能向前拓展，或者是讓戰機在作戰完之後空中加油，安全上岸。

帥化民也提到，關島是美國在太平洋最重要的作戰基地，中國大陸若想轟炸關島，就只能靠航母送到打擊半徑之內，但現在有空中加油技術，從陸上起飛的戰機，也能在加油之後投入到對關島的作戰，這就是運油機在整個作戰裡面，對關島形成的威脅。

帥化民補充說，以前對關島的威脅要靠東風洲際飛彈，未來山東艦、福建艦航母可能也會到這邊，但陸基的飛機要加入，作戰範圍就不夠，所以運油機有很多隱含的意思在裡面。另外航展的用意也是展示給世界各國的買家看，是軍火行銷的重要機會。