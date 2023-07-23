輕度颱風杜蘇芮目前位在菲律賓東方海面上，有望成為4年來第一個登陸的颱風，各大氣象機構也都密切注意中。22日晚間，最新的歐洲數值模式曝光，杜蘇芮通過巴士海峽的機率再度提高，目前與直撲台灣呈現「55開」，氣象粉專也苦笑「實在吊人胃口」。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在臉書發文指出，杜蘇芮最新的歐洲數值模式「又默默擺回來了」，這一報認為通過巴士海峽與直撲台灣的機率為55開，也就是一半一半，不少官方機構也在晚間稍微做了調整。

颱風論壇貼出歐洲數值模式的圖片，解釋，每一條線代表模式中每一個成員的看法，如果越分散，表示大家意見越不同，這時候路徑變數大、信心度低。也就是說對於颱風未來路徑，大家依舊分歧，目前大致分為直撲台灣與巴士海峽通過兩派。

22日上午，中央氣象局將杜蘇芮的預測路徑北調，預估將會在宜蘭或花蓮陸地登陸，但也強調變數仍相當多。若杜蘇芮直撲台灣，將成為自2019年8月24日輕颱白鹿後，第一個登陸台灣的颱風。