導演魏德聖曾執導《海角七號》、《賽德克巴萊》都創造國片票房佳績，沒想到日前被中影董事長郭台強指控欠債4500萬，法院已獲准查封魏德聖名下的財產，雙方目前各執一詞，預計利用司法解決爭議，有鄉民在PTT電影版發文：「魏德聖本來根本不會走到這一步吧？」釣出《看見台灣》齊柏林的長子齊廷洹，直言魏德聖的癥結點，在於「把投資者的錢當贊助」，這種心態無可避免地出事。

齊柏林長子齊廷洹在PTT電影版發文，曾問吳念真為何現在不拍電影？吳念真則表示拍電影很難回本，不想害投資人賠錢，曾有合作多次的廠商願意提供資金仍堅持不肯；他也開玩笑說導演必須是會計系畢業，開拍前從演員到道具等開銷，均在計算成本，否則電影一有超支的情況，後果難以承受。

聽完吳念真的一席話，齊廷洹發現他跟中影時代的導演一樣，拍片離不開成本及是否能夠賺錢，但魏德聖的癥結點在於，把投資人的錢當作「贊助」。他表示爸爸齊柏林當年拍《看見台灣》時，靠著變賣家產跟借錢獲得的3000多萬，很快就用完了，只好向企業籌措資金，一開始就講明要的是「贊助」，最後紀錄片開出紅盤時，這些企業沒有一個開口要電影分潤。而後來齊柏林也按比例回饋給這些企業旗下的基金會，其餘資金則繼續投入其他拍攝。

因此齊廷洹得出一項結論，表示願意關心自己土地的企業家還是很多，甚至願意做到無償贊助的地步，因此魏德聖一開始就要跟投資者講好，就不會衍生後續的事情，直言：「你要投資，當然很多人願意衝著你名導面子，但就要負責盈虧了。」

最後他也希望魏德聖早日跟郭台強和解，惋惜地說：「台灣電影跟影集這幾年好不容易爬起來了，真不希望這些事情嚇退潛在的投資人。」