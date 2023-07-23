男女交往後，任何事情都可能成為分手導火線。就有一名女網友表示，想跟交往7年的男友分手，原因是「熱戀期過了」。文章貼出後引發熱議，不少人直言原PO配不上男友，批評根本不知足。

女網友在Dcard發文「該坦承並分手嗎？」，她表示跟男友交往已長達7年，男友為人正直，無不良嗜好，包容了自已所有缺點，甚至過去沒談過戀愛，所以非常寵她，就連全公司也都知道自己的存在，相當有安全感，儘管7年過去了，男友依舊待她如初戀。

但原PO表示，自己現在對男友卻沒有任何心動的感覺，兩人在煲電話粥的時候，也只想趕快掛掉電話，久久見面雖然會感到開心，但完全不會想要愛愛，就算男友明示、暗示，自己也是找各種理由拒絕。

原PO不解「我現在是進入平淡期，還是根本就不愛對方了？」，她直言不只一次想提分手，但又想到男友非常愛她，也從未犯錯，提了感覺會深深傷到男友，因此不知如何是好，「我到底該怎麼做」？

不少網友看到後都忍不住開炮，痛批原PO身在福中不知福：「這就是所謂的不知足的吧，等到下一任沒那麼乖的時候就知道後悔了」、「快分吧，他會遇到下一個更值得愛的女人」、「最後一句好噁心，是在等對方犯錯就可以趕快提分手了嗎」、「他現在最大的缺點就是沒有缺點，妳是不是想找會出軌、會偷吃、會抽菸喝酒嚼檳榔，妳任性的時候會說女人妳夠了沒這種的」、「男人不壞女人不愛果然是真的」、「典型的不知好歹」。

但也有少數人逆風挺原PO，並提出建議：「認清不愛了就是分手，拖越久只會傷對方越深」、「我遇過一樣的情況，男友這樣對我說後，我回答一起來找回當初的感覺，做了許多以前沒做過的事，現在感情不但穩定，還變得更好了」、「妳不愛對方了，何錯之有？未來可能遇到更好的，也可能遇到渣男，都是自己要承受，但為了對方好，就勇敢提分手」、「不懂為什麼罵這麼兇，不愛了就講清楚分手就好了，長痛不如短痛」、「跟妳一樣，分手後現任熱愛自由，現在很沒安全感，常常會想起當初，覺得穩定才是最好的」。