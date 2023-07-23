金馬影后賈靜雯最近在大陸錄製《乘風2023》（前名《浪姐4》），亮眼表現使人氣再度攀升。隨著17日預錄完總決賽，歸心似箭的她返台與家人團聚，昨(22)日在社群平台吐露真實心聲，坦言本想「找100種理由果斷拒絕邀約」，後來全因女兒梧桐妹才改變主意。

賈靜雯22日在臉書發布長文，坦言憶起錄製《乘風2023》的過程「滿像一場夢」，直言當初接到製作單位邀請，一度想拒絕，結果一旁的女兒梧桐妹聽聞此事勸她接受挑戰：「妳做演員那麼久，可以讓我們看看不一樣的妳嗎？而且妳都鼓勵我們要勇敢接受不同的挑戰，現在碰到挑戰了，妳的勇氣呢？」，語畢，她被女兒打動，決定做女兒的榜樣而接下工作。

然而進了節目才發現一切很不容易，從訓練到站在舞台，只有短短的數天，還得呈現最精彩的演出給觀眾，讓她崩潰大呼：「真的壓力大」，但包括她內在的所有參賽者，只能拚盡全力做到每一次的完美表演。事後，賈靜雯表示很開心能跟大家一起吃苦，感覺非常幸福。至於會不會後悔參賽？她直呼：「我的人生沒有後悔兩個字！我的人生只有享受再享受每一次未知的驚喜，我能站在如此精彩的舞台被你們用掌聲尖叫聲支持！真的除了幸福還是幸福。」

《乘風2023》第四季經歷一次次的淘汰，日前最終結果出爐，S.H.E出身的Ella（陳嘉樺）不負眾望拿下總冠軍，亞軍是韓團f(x)的Amber(劉逸雲)，季軍則是日本的美依禮芽，來自台灣的A-Lin與賈靜雯也在名單內，其他還有朱珠、芝芙、劉惜君、盧靖姍、龔琳娜，整團一共11名女明星。