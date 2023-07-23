氣象局今(23日)凌晨1:05針對彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雨特報。(圖／氣象局)

輕度颱風杜蘇芮究竟會不會直撲台灣仍不明朗，但中南部地區須先防範大雨。中央氣象局凌晨針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雨特報，其中彰化縣還有大雷雨，需防範淹水和9級以上強陣風。

受到對流旺盛影響，氣象局今(23日)凌晨2:50針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雨特報，彰化至台南地區有局部大雨情形，時間持續至白天。

此外彰化縣也在1:54發布大雷雨即時訊息，氣象局指出，該地受旺盛對流影響，發生閃電與劇烈降雨，會出現低能見度、9級陣風狀況，低窪地區恐會發生淹水災情。

至於颱風動態，氣象局預估最快在周二(25日)白天就會發布海警，晚上發布陸警，周三、四2天颱風距離台灣最近，但22日晚間最新歐洲數值模式出現變化，杜蘇芮通過巴士海峽的機率再度提高，目前與直撲台灣呈現「55開」，究竟會不會登陸台灣仍需時間觀察。