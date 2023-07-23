綜合《日本放送協會》、《讀賣新聞》報導，男子當天和另外3名家人去荒川河邊烤肉，卻因無視「禁止游泳」公告執意戲水，結果就被水流沖走，後遭獲報到場的警消，於下游50公尺處救起，送往附近醫院搶救，仍不幸死亡。

報導指出，事發現場位於一座河灘，時常可見遊客在此處舉辦烤肉派對或露營，但因陸續發生多起溺水事故，已被下令禁止游泳和戲水。此外，有關此案的詳細經過，目前仍在釐清當中。

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