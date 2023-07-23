國軍再爆MeToo事件！一名國防部情報單位中士，遭控對政戰訓練中心士官高級班的女士官性騷襲胸，結果卻是女士官被封口，還對全班同學道歉，事件曝光引發各界譁然。對此，國防部回應軍事安全總隊接獲通知後已調查，並召開懲處評議會，核予申誡2次處分。

該篇踢爆「被害人變道歉人」的「靠北長官」臉書文章，指中士在今年5月底利用政訓中心士官高級班外散假聚餐機會，假意扶不勝酒力的女士官到廁所洗臉，多次觸摸對方胸部，氣得女士官隔天就上報並表明提告。

怎料，就算有錄下性騷的證據影片，女士官仍被多名長官「關切」，還遭威脅聚餐未回報，若事情鬧大就是全部人違規、被懲處，迫使女士官放棄提告，並哭著向所有同學道歉，與希望大家不要再提此事，爆料者見「連女同學想提告都被壓下來」，且性騷中士事後還順利結訓、晉升上士，憤而揭發這起醜聞。

文章曝光後除引發各界熱議，國民黨立委王鴻薇今（22日）也表示國防部應嚴查，若屬實，應撤職就要即刻撤職。國防部則表示，有關「軍安總隊黃姓士官涉及觸摸女同學身體案」，總隊接獲通知即調查並召開評議會，後核予「申誡兩次」處分。並將援引此案為例，持恆加強軍法紀及性別平權教育，建立正確認知，確維部隊軍譽。

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