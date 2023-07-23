美國佛羅里達州一名10個月大女嬰，日前在攝氏37度的天氣下，被46歲保姆忘在車內5小時，直到女嬰媽媽準備接孩子回家，才發現女兒遭鎖在氣溫達攝氏56度的車內，立刻連絡相關單位將孩子送醫，但女嬰仍不幸死亡。最終，涉案保姆被以過失殺人罪逮捕。

綜合《CNN》、《紐約郵報》報導，46歲的朗達（Rhonda Jewell）當地時間19日上午8時，從女嬰母親位於麥克倫尼（Macclenny）的住處接走10個月大女嬰，本想去委託的另一個家庭，一起照顧另外3名孩子，結果抵達目的地後，她卻忘了將女嬰抱下車，「當時我看女嬰睡著了，就先去屋內照顧其他孩子，完全忘記女嬰還被留在車上。」

之後女嬰母親當天下午1時許來接女嬰，竟看到女兒還待在車內座椅上被繫著安全帶。對此，她立刻撥打急救熱線，稱孩子嘴唇發紫，似乎沒了呼吸。急救人員到場發現，女嬰皮膚摸起來很燙。警長辦公室透露，醫護測得女嬰體表華氏102.1度 （攝氏38.9度），體內則為華氏110度（攝氏43.3度），已是醫院體溫計能顯示的最高數值。

報導指出，當時戶外氣溫高達華氏99度（攝氏37度），女嬰所待的車內溫度更飆升至華氏133度以上（攝氏56度以上）。至於因一時疏忽致孩子死亡的朗達，被以過失殺人罪逮捕，後用2.5萬美金（約新台幣78.3萬元）獲保。

朗達被捕後用2.5萬美金獲保。（圖／翻攝自推特）

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