一名來自越南的46歲黎姓女子，本月9日凌晨趁著木工男友不在自己位於新北市樹林區的家時，偷偷從男友家的臥室衣櫃裡，拿走5百萬元現金後，隨即搭一早的飛機，直接返回越南胡志明市，目前人還在越南。男友返家發現大筆鉅款遺失，馬上報警處理，黎女被質問時，還生氣直說：「只是借用一下」、「用男友的錢不行嗎？」警方現在將此案朝向竊盜罪方向偵辦，並報請對黎女進行出入境管制。

據了解，這名疑似偷男友錢的黎姓女子來自越南，15年前因與台灣人結婚，因此移居台灣，婚後居住滿3年後，有順利取得台灣身分證。但取得身分證不久後，黎女便與老公離婚。恢單後的她，平時靠從事八大行業維持生計；與從事木工的王姓男子相識於5年前，這兩年雙方才開始交往。

而與王男交往後，據悉黎女平時無業，生活開銷都是由從事木工的王男支付。王男之所以家裡有巨額現金，疑似是因為他工作所拿取的報酬，都是直接給現金，因此家裡才會一口氣有這麼多錢。

本月凌晨黎女因事先知道男友不在家，便趁著深夜，進入他位於樹林的住家，再摸黑潛進男友房間，偷了500萬現金離開。後來天亮後，黎女搭飛機離開台灣，回到越南胡志明市；王男是到了當天晚上返回家中，才發現衣櫃裡的500萬現金不翼而飛。

王男對警方表示，一開始他以為家裡是遭小偷闖入，但仔細檢查後卻未發現任何破壞痕跡。後來他試圖聯絡黎女詢問情況，一度無法接通電話，直到隔天凌晨，黎女才終於回電，並若無其事地承認「是我拿走的，只是借用一下而已」。王男聽完非常憤怒，馬上報警處理。

新北樹林區警方接獲報案後，聯繫上黎女，詢問對方目前所在地，黎女僅簡單回：「人在越南」、「我用男友的錢不行嗎？」因警方目前對案情還有諸多疑點，已先報請對黎女實施境管，案件朝竊盜罪嫌方向調查。

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